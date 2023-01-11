Бои за Соледар и Бахмут показывают важность большей военной поддержки Украины, - Столтенберг
Об этом он сказал на брифинге с главой Еврокомиссии в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает снова смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей Родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг. .
Он приветствовал последние объявления США, Франции и Германии о том, что они скоро передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине, а также беспрецедентную поддержку всех союзников НАТО и стран-членов ЕС.
"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать гораздо больше, гораздо быстрее", - сказал Столтенберг.