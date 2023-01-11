Переговоры с Россией нереальны, ее нужно победить на поле боя, - генерал США Ходжес

Россия не собирается отказываться от своих максималистских целей. Поэтому идея о мирных переговорах с оккупантами на данном этапе нереальна.

Об этом бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью 24 каналу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне не сдались. Более того, не изменили своих стратегических планов и максималистских целей. Поэтому, по-моему, идея о каких-то переговорах с Россией сейчас нереальна. Россию просто нужно победить на поле боя. Запад должен и дальше работать вместе и присылать в Украину все то, что мы обещали. Также нельзя снимать санкции", - сказал Ходжес.

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По его мнению, единственный вариант, в котором Кремль сможет добиться успеха в войне с Украиной – это растянуть ее. Москва надеется, что в таком случае Запад начнет терять желание помогать Украине и будет давить, чтобы украинские власти начали переговоры.

Американский генерал также подчеркнул, что Россия и дальше будет наносить удары по украинской инфраструктуре, насколько им хватит ракет.

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Он убежден, что Россия будет и дальше посылать на поле боя неопытных мобилизованных солдат "просто в мясорубку", чтобы затянуть боевые действия как можно дольше. Это единственная надежда кафиров, поскольку восстановить военную мощь в ближайшие годы они не смогут.