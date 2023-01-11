Кремль не знает, как реагировать на информацию о поставке Турцией Украине кассетных боеприпасов

Кремлю "трудно говорить о правдивости сообщений" о турецких поставках Вооруженным Силам Украины кассетных боеприпасов, но с Анкарой у России "партнерские отношения".

Так отреагировал на брифинге на вопрос о вероятной военной помощи Турции Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

10 января Foreign Policy сообщил, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды.

"Здесь, конечно, трудно говорить о правдивости этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем правдивых сообщений. Безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сказал Песков.

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Он также снова посетовал, что Турция отправляла Украине ударные дроны Bayraktar TB2 и ракеты к ним "и имеет свои обязательства как страна-член НАТО, свои двусторонние отношения".

"Но вместе с тем нас с Турцией объединяют все же очень и очень партнерские отношения", - подытожил секретарь Путина.

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