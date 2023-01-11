За минувшие сутки морпехи уничтожили 7 оккупантов и БПЛА, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группирований, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

"В минувшие сутки, 10 декабря, морские пехотинцы уничтожили БПЛА и 7 оккупантов". – говорится в сообщении.

Как отмечается, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам. Окончательные потери врага уточняются.

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