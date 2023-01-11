Битва за Соледар очень важна, наши силы не дают врагу системно прорвать оборону, - Череватый

Защищая Соледар, наши военные не дают врагу прорвать оборону. В то же время, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск", - объяснил Череватый.

Представитель Восточного группирования отметил и то, что во время обороны Соледара, наши герои массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность. Это, со своей стороны, является деморализационным фактором для россиян, поскольку даже самые "опытные" вагнеровцы не могут показать хоть какие-то подвиги.

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