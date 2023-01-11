Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для открытия переговоров о вступлении, - опрос "ИНФО САПИЕНС"
Таковы результаты опроса, проведенного "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа", сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, правильно ли то, что ЕС требует от Украины реформ для открытия переговоров о вступлении, утвердительно в тех или иных формулировках ответили 73% опрошенных.
Из них 28,5% выбрали ответ, что это правильно, потому что реформы – в интересах Украины, 18,6% выбрали схожий ответ – что согласны и ЕС должен требовать выполнения реформ как можно скорее.
25,9% считают, что требование реформ верно, но Брюссель должен быть более снисходительным, учитывая, что в Украине война.
Только 9,3% считают, что Евросоюз не может требовать от Украины реформ во время войны, и столько же считают, что Украину должны принять в блок без каких-либо условий.
5,5% опрошенных не определились с мнением; 2,9% опрошенных считают, что Украине не нужно вступать в ЕС.
60,1% опрошенных считают правильным, когда чиновники ЕС напоминают о проблеме коррупции в Украине и уверены, что давление Евросоюза поможет преодолеть ее.
В то же время, почти 20% считают, что на время войны это не является главной проблемой и Евросоюз должен был оказать приоритетом военную помощь; 8,7% считают, что ЕС "не должен бы поучать Украину".
Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что в течение последнего года ЕС почти не давил на Украину в плане реформ.
"Однако действия отдельных топ-чиновников, к сожалению, изменят это уже в ближайшей перспективе. Хорошо, что это давление ЕС будет опираться на столь широкую общественную поддержку", - написал он в фейсбуке.