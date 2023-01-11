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"Сбор на месть": Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка

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"Сбор на месть": Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка
На собранные путём благотворительных пожертвований средства Сергей Притула и Сергей Стерненко приобрели 142 дрона для украинского войска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сергея Притулы.

"3 месяца назад был окончен сбор средств "На месть", организованный нашим фондом совместно с Сергеем Стерненко. За сутки мы аккумулировали 352 млн грн, которые запланировали потратить на "хлопок". Как мы и обещали, хлопка будет много))))) И будет он на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни поодаль от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни, даже там, где хлопком и не пахло… раньше)))))) Еще раз хочу искренне поблагодарить всех добрых людей, присоединившихся к сбору", - говорится в сообщении.

По словам Притулы, 142 дрона общей стоимостью 351 434 900 грн передадут (а некоторые уже передали) оккупантам поздравления.

"Остаток 565 100 грн перебрасываем на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет нашей арте уничтожать врага. Ну а мы продолжим работать над обеспечением потребностей украинской армии", - отметил Притула.

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Он также опубликовал ссылку, по которой все желающие могут перечислить средства на нужды украинской армии.

https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page

Сбор на месть: Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка 01

Сбор на месть: Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка 02

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Печерский холм

    В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.
    Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...
    Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.
    "Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.
    1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.
    285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.
    Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!
    И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.

    😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
  • Зэлэный_Змий
    В порядних компаніях після такої заяви зазвичай слідує обгрунтування
  • sergio kholodov
    Чим особисто допоміг ти? Передав хоч пару гривень з Польщі?
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