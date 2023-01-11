"Сбор на месть": Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка

На собранные путём благотворительных пожертвований средства Сергей Притула и Сергей Стерненко приобрели 142 дрона для украинского войска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сергея Притулы.

"3 месяца назад был окончен сбор средств "На месть", организованный нашим фондом совместно с Сергеем Стерненко. За сутки мы аккумулировали 352 млн грн, которые запланировали потратить на "хлопок". Как мы и обещали, хлопка будет много))))) И будет он на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни поодаль от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни, даже там, где хлопком и не пахло… раньше)))))) Еще раз хочу искренне поблагодарить всех добрых людей, присоединившихся к сбору", - говорится в сообщении.

По словам Притулы, 142 дрона общей стоимостью 351 434 900 грн передадут (а некоторые уже передали) оккупантам поздравления.

"Остаток 565 100 грн перебрасываем на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет нашей арте уничтожать врага. Ну а мы продолжим работать над обеспечением потребностей украинской армии", - отметил Притула.

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Он также опубликовал ссылку, по которой все желающие могут перечислить средства на нужды украинской армии.

https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page