Мэры четырех европейских столиц прибыли с визитом в Киев

В Киеве с визитом находятся мэры четырех европейских столиц – Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Детали визита мэров в украинскую столицу пока не известны.

Это первый визит варшавского мэра Рафала Тшасковского в Киев с начала войны.

Мэр Варшавы посетил украинскую столицу за несколько дней до начала войны. 15 февраля 2022 года Тшасковский в сопровождении мэра Праги Зденека Гржиба от имени Пакта свободных городов отправился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

"Мы также здесь, чтобы показать, что мы готовы помочь. Если что-нибудь случится, мы координируем свои действия с другими органами местного самоуправления, поэтому сможем помочь органам местного самоуправления на востоке Польши (в случае необходимости)", - заявил тогда мэр Варшавы.

В ходе этого визита Киев получил официальное приглашение присоединиться к Пакту свободных городов.

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