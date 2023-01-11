Кабмин принял решение о создании Национального военного кладбища на Лысой горе в Киеве, - КГГА
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью ТСН первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
За этот вопрос также проголосовал и Киевсовет.
"Да, такое кладбище должно быть обустроено в столице! Думаю, что в этом вопросе нам нужно уже от слов переходить к конкретным действиям. Город предлагал место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, но Кабинетом министров было принято другое решение. И оно было поддержано Киевсоветом об обустройстве Национального военного кладбища на Лысой горе", – заявил Поворозник.
Замглавы КГГА добавил, все еще продолжаются дискуссии между оппонентами по этому вопросу.
"Но по моему мнению, нам уже нужно переходить от разговоров к конкретным делам. Нужно достойно чтить память павших героев. Это должно быть мемориальное место и точно не на окраине столицы", – резюмировал Поворозник.