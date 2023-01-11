Новости

Народный депутат от "Слуги народа" Бондарь обвинила авторов законопроекта 5655 во лжи

10 29153
Народный депутат от "Слуги народа" Бондарь обвинила авторов законопроекта 5655 во лжи
Народный депутат от "Слуги народа" Анна Бондарь заявила, что авторы скандального законопроекта 5655 о "градостроительной реформе" ввели в заблуждение Верховную Раду, когда заявили, что учли все замечания НАПК и что реформа базируется на градостроительной модели ведущих европейских стран и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Анна Бондарь написала на своей странице в Facebook.

"На подкомитете нам говорили, что ВСЕ замечания НАПК сняты, мол, на комитете будут представители, спросите. На комитете представителей НАПК не было. Или не сообщили, или не впустили в зум, как и Министерство культуры и информационной политики Украины и Национальный Союз Архитекторов Украины – НСАУ. Но простой анализ текста показал, что НЕ ВСЕ учтено. Кстати, то, что учтено, сделано таким образом, чтобы не было возможности выполнить. Ложь на лжи", - заявила Анна Бондарь.

Также, по ее словам, не соответствует действительности утверждение авторов законопроекта о том, что при его подготовке использовались модели европейских стран и США.

"Есть время и есть вдохновение подробно ознакомиться с "американской", "британской" и "французской" моделью, на которые ссылаются авторы законопроекта. Спойлер: 5655 не имеет к этому отношению. Частного градостроительного контроля в этих странах не существует. Об этой лжи готовлю основательные материалы. Что неприятно в этой ситуации, это то, что заявления: все учтено, это "американская", "французская", "английская" модель повлияли на депутатов, отдавших свой голос "за", - отметила народная депутат.

Бондарь поблагодарила Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за четкую и последовательную позицию, а также обнародовала письмо, в котором содержится перечень неучтенных замечаний НАПК.

Ранее сообщалось, что законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" вызвал резкую критику в обществе. НАПК, Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины, Ассоциация городов Украины и другие настаивали на доработке этого законопроекта. Однако 13 декабря Верховная Рада 228 голосами приняла законопроект в целом. Сейчас он находится на подписи Президента. Петиция о ветировании законопроекта №5655 набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов, а в общей сложности ее подписали более 42 000 украинцев. Кроме того, обращение к Президенту о применении права вето к этому закону подписали десятки общественных организаций и представителей ведущих СМИ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Наталия П
    Депутатка Шуляк - аферистка.
  • Garry Dron
    Ситуація - знайдено фундамент одного з палаців Князя Володимира в Київі на ділянці яку розробляє відомий забудовник, думаєте там на цьому фундаменті не буде побудована галіма багатоповерхівка навіть без підземного паркінгу ?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "слуги" ж голосують не читаючи закони. По відмашці своїх паханів Стефанчука, Арахамії, Колі-котлети.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости