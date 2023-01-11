Из-за вражеской атаки в Херсоне загорелся перинатальный центр, - ОВА
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Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов.
"По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы. Специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - говорится в сообщении.