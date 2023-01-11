Петиция к Зеленскому по поводу лишения мандатов нардепов от ОПЗЖ не обновляется полсуток. Счет голосов остановился, – журналист Романенко

Лишение гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина является попыткой Офиса Президента отвлечь внимание от требования общественности выбросить ОПЗЖ из политической жизни страны

Об этом пишет в Фейсбуке общественный деятель, журналист Юрий Романенко, передает Цензор.НЕТ.

"Лишение (гражданства. – Ред.) четверки Медведчука и К – это попытка Офиса отвлечь внимание от требования общественности выбросить ОПЗЖ из политической жизни страны. Просто все прекрасно понимают, что забрать гражданство у Медведчука или Кузьмина, которые в России, ничего не стоит. А вот выбросить остатки ОПЗЖ из парламента и зачистить от ОПЗЖ местные советы - задача непосильная, потому что начнет разрывать массу договорняков, которые выгодны властям", - пишет он.

Он обращает внимание на то, что в Раде "запуганные ОПЗЖ" голосуют за любые инициативы ОП.

"Однако все начинается именно с этого. В 2004 году не разогнали Партию регионов, потом не разгоняли ее же в 2014 году, а потом "боролись" с Медведчуком при Порошенко, да так боролись, что он купил четыре канала, долю в топливном бизнесе и финансировал кучу политического дерьма, который готовил реванш России. Затем это дерьмо на захваченных территориях после 24 февраля помогало проводить зачистку проукраинских сил. Поэтому, пока это зло не добито, оно будет воспроизводиться снова и снова", - продолжает Романенко.

Он также обращает внимание, что уже половину суток петиция по изгнанию ОПЗЖ из советов всех уровней не обновляется.

"После того, как мы вышли в эфир вчера за 5 минут, ее подписали 1000 человек, а потом еще полторы тысячи в час, а потом счет голосов остановился. ОП кто-то ответственен за сайт? Вы понимаете, что этим показываете, что ваши идеи о голосования через "Действие" прямо сейчас дискредитируются, поскольку очевидно, что подсчет голосов будет производиться таким же выборочным путем? За одних будет голосование, а за других – нет. Это позор!", - резюмирует он.

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Он также просит всех желающих поддержать петицию по поводу обращения Зеленского в ВР для рассмотрения законопроектов о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ.