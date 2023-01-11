Россияне под Бахмутом понесли сильные потери и истощаются. ВСУ имеют шанс на контрнаступление, - Bloomberg

Российские войска в своих попытках захватить Бахмут в Донецкой области сильно истощаются. Благодаря этому у ВСУ появляется шанс к новому контрнаступлению.

Об этом со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам этого источника, оккупационным войскам РФ удалось добиться на Бахмутском направлении лишь незначительного тактического успеха. При этом вражеская армия понесла большие потери среди личного состава.

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Издание проводит параллели между нынешней ситуацией и аналогичной ошибкой российского военного командования летом 2022 года в Северодонецке Луганской области. "Русские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления осенью", - подчеркнул собеседник Bloomberg, имея в виду прорыв ВСУ в Харьковской области и последующие военные успехи.

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