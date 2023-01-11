США и союзники обсуждают потолок цен на российские нефтепродукты, – СМИ

Представители Минфина США на встрече в Европе на этой неделе обсуждают план введения и уровень потолка цен на российские нефтепродукты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Представители США и стран Европы обсуждают детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 февраля. По словам людей, знакомых с планами, санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты: один на дорогие экспортные продукты, такие как дизельное топливо, а другой – на дешевые, такие как мазут.

Выбор цены на два новых лимита должен стать центральной темой переговоров между американскими и европейскими чиновниками.

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В декабре США, Европейский Союз и союзники по G7 ограничили цену экспорта российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Эти санкции оказали относительно умеренное влияние на мировые цены, в частности, вследствие того, что РФ создала так называемый "теневой флот танкеров" – судов с неизвестными собственниками для обхода санкции по экспорту сырой нефти из России.

Санкции в отношении нефтепродуктов могут иметь большие экономические последствия, ввиду того, что они вступят в силу в тот же день, когда ЕС запретит импорт российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Ожидается, что России труднее будет переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может повлиять на мировые цены.

Флот судов, которые могут перевозить нефтепродукты, вразы меньшый и более специфичный, это означает, что у России будет меньше возможностей поставлять дизельное топливо и другие продукты любым покупателям на новые рынки в Латинской Америке и Африке. Индия и Китай. Эти страны являются крупнейшими импортерами российской нефти, и сами являются крупными нефтепереработчиками, поэтому вряд ли будут покупать российские нефтепродукты, которые обычно идут в Европу.

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Без доступа к европейскому рынку и под влиянием западных санкций по поставкам в другие страны, российское производство нефтепродуктов может сократиться, что уменьшит мировое предложение.