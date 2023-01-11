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Каждый четвертый российский оккупант воюет в составе ЧВК "Вагнер", - The Guardian

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Каждый четвертый российский оккупант воюет в составе ЧВК "Вагнер", - The Guardian
Боевики ЧВК "Вагнер" составляют четверть или больше всех воюющих в Украине россиян.

Об этом со ссылкой на анонимного чиновника западной разведки сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

ЧВК "Вагнер" играет все более значительную роль в российском вторжении в Украину, считает собеседник издания.

В то же время, по мнению западной разведки, военную эффективность вагнеровцев на Бахмутском направлении, где сосредоточены их силы, по-прежнему считают ограниченной.

Тот же чиновник описывает темпы продвижения как настолько медленные, что "иногда нужно две недели, чтобы взять один дом".

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  • Pan Kotskyi
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  • Serhiy Tokolov
    Для реалізації мрій, тікають за кордон, де ті та інші стають таки повіями
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Скоріше прагнуть не вдовами, а результатом вдовинства - володарками бєлих жігулей.
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