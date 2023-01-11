Рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, - ОВА
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Рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Белозерской общины Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, объект получил повреждения.
"Из-за этой российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь", - говорится в сообщении.