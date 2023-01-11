Мобилизированных россиян с техникой перебросили из Беларуси в РФ: ближе к Луганщине, - Беларускі Гаюн

10 января из Беларуси в Россию прибыл эшелон с обученными мобилизованными Вооруженными силами Российской Федерации и военной техникой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Live. Сообщество железнодорожников Беларуси, Беларускі Гаюн

Белорусские железнодорожники сообщают, что 7 января со станции Лесная на станцию Подгорное был отправлен военный эшелон №964, в составе которого находилось 25 вагонов-платформ с загруженной на них колесной и гусеничной военной техникой, 3 крытых вагона со снаряжением (в частности, "с аптекой" лучше натовских") и 9 пассажирских вагонов (с личным составом: ≈ 450 человек).

Эшелон отбыл со станции Лесная (Барановичское отделение Белорусской железной дороги) 7 января в 18:30. На станцию Гомель он прибыл 08.01.2023 в 09:11 и отправился оттуда в 11:42. Закопыття-Стык военный эшелон прошел 08.01.2023 в 13:40. Станцию Унеча военный эшелон проехал 08.01.2023 в 16:38. На станцию назначения Подгорное (Юго-Восточная РЖД) военный эшелон прибыл 10.01.2023.

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Маршрут следования эшелона на станцию Подгорное: Лесная (Белорусская железная дорога) → Барановичи-Центральные (РБ) → Барановичи-Полесские (РБ) → Лунинец (РБ) → Калинковичи (РБ) → Гомель (РБ) → Закопыття-Стык (Беларусь) → Унеча (Российская железная дорога) → Белые-Берега (Россия) → Орел (РФ) → Верховье (РФ) → Лески (РФ) → Подгорное (РФ).

Последняя станция расположена менее чем в 100 км от преимущественно оккупированной Луганской области Украины.

По данным Беларускі Гаюн, в составе эшелона было 27 грузовиков (Урал, КамАЗ и ГАЗ-66) и 1 бензозаправщик КамАЗ, на части машин был нанесен зимний камуфляж.

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