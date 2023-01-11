Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard, - Дуда (обновлено)

Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским во Львове, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, решение о формировании такой международной коалиции уже принято.

"Вы знаете, что нужно получить определенные официальные договоренности и согласия. Но сначала нам необходимо создать международную коалицию. И мы приняли решение о формировании этой международной коалиции", – сказал Дуда.

Президент Польши также выразил надежду, что первую роту танков Leopard вместе с другими типами танков государства-члены коалиции предоставят очень скоро.

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