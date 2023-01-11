На фронте значительное количество воинов получили обморожение. Требуются специальные средства для согрева рук и ног, - Бутусов

На фронте значительное количество воинов получили обморожение.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На это нужно обратить серьезное внимание во время интенсивных боевых действий в полях, потому что морозы будут еще. К сожалению, войска не снабжены ни термохимическими, ни электрическими грелками для рук и для ног. Минобороны на эти проблемы, конечно, обратить внимание не успело, зима как всегда пришла внезапно, поэтому, уважаемые волонтеры, должны сделать это сами. Во время интенсивных боевых действий каждый боец нуждается в специальных средствах для согрева рук и ног", - пишет он.

По словам Бутусова, многие о себе позаботились, но расход постоянный, переезды и отсутствие централизованных поставок усложняют обеспечение.

Также важно обеспечить грелками операторов дронов - есть согреватели для рук электрические, удобные для согрева пальцев. Каждый воин должен получить такие обогреватели, расход их значительный", – резюмирует журналист.

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