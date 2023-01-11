Ждем решения членов НАТО об ускорении интеграции Украины в альянс, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за ускорение интеграции страны в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Было бы максимально эффективным и соответствующим реальности и нашему оборонному потенциалу решение членов НАТО об ускорении интеграции Украины в альянс, как это было в случае со Швецией и Финляндией", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.

"На сегодняшний день просто поддержки Украины от коллег из НАТО и просто поддержки в виде риторики недостаточно. Недостаточно для мотивации нашего государства, мотивации наших воинов. Нам нужны шаги вперед. Мы очень ждем мощных шагов в Вильнюсе на саммите НАТО", - заявил Зеленский.

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"Главное внимание уделили безопасности. Я проинформировал о ситуации на передовой, о подготовке России к новой эскалации на фронте. Мы будем отвечать. Главное, чтобы любая эскалация приблизила финал государства-террориста", - рассказал Зеленский о встрече с коллегами.

"Значительное внимание уделили нашей дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО. Готовимся к предстоящему саммиту Украина-ЕС и началу переговоров о членстве Украины в ЕС, которые должны состояться, мы надеемся, уже в этом году", - добавил он