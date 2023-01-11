Зеленский о предоставлении танков Украине: Ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь
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Украина ожидает объединенного решения нескольких стран по поставке танков.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы обсуждали тематику танков, и есть положительные сигналы и решения. Мы ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.
"Мы боремся с тысячами танков РФ. Вижу положительное решение польских коллег. Сегодня мы ждем еще одного положительного сигнала о поставках танков западного образца. Но все это - объединенная работа всех государств", - сказал он.