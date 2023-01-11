Новости • Помощь Украине, Война

Зеленский о предоставлении танков Украине: Ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь

7 09215
Зеленский о предоставлении танков Украине: Ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь
Украина ожидает объединенного решения нескольких стран по поставке танков.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы обсуждали тематику танков, и есть положительные сигналы и решения. Мы ждем объединенного решения. Одно государство не сможет нам помочь", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.

"Мы боремся с тысячами танков РФ. Вижу положительное решение польских коллег. Сегодня мы ждем еще одного положительного сигнала о поставках танков западного образца. Но все это - объединенная работа всех государств", - сказал он.

Читайте также: Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard, - Дуда (обновлено)

Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    ні вдягнути, ні обігріти держава воїнів не може
    про зброю мовчимо
    мені хтось пояснить пріоретети цієї ************** шобди чи ні???
    у них є війна чи ні
    розумію що у нас нікуя нема, але де те що держава могла б дати воїнам
    де внутрішні держзамовлення???
    чому, млять стан а не війна???
    чому воїни отримують обмороження а керівний склад держави шикує в комфорті та розкоші???
    все, **** не на часі...
    а підраховувати скільки скиздять на відбудові, на часі???
    воїнам замерзати живцем, на часі
    по Києву на крутих позашляховиках їздити на часі???
    і нікуя не робити та чекати допомоги на часі
    карати своє воровате оточення, нікуя не на часі...
    гниди та чмошники на чолі з найвпливовішим президентом
  • Aleksiey Ykropovich
    Дякувати союзникам!
    Іронія у тому що той "янєлох" котрий розповідав Українцям що дороги "важливійше " за Армію зараз клянчить зброю по світу а телеЛохоТрон робить з нього "вялікого, найлуччшєго прязідєнта" й багато хто починає вірити що він й справді "найлучшій прєзідєнт-янєлох" .
  • Anti Ihalainen
    никто из адекватных украинцев в этот бред что зеленский полководец - а не предатель перекрасившийся - не верит
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости