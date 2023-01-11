Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, которую цитирует спикер правительства.

Спикер сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в течение следующих недель, чтобы продвинуться "далее и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины, предоставляя военные технологии следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры".

Издание предполагает, что речь идет о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия.

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По мнению FT, это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные танки для тяжелых боев.

Напомним, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.

10 января председатель Комитета по вопросам обороны британской Палаты общин Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания должна "обязательно" поставлять украинским военным свои танки.