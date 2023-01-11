Президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Совместная декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности в рамках стратегического курса нашего государства по приобретению полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине", - говорится в сообщении.
Также в Совместной декларации высказана поддержка созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, который презентовал президент Украины и подтверждена поддержка создания специального международного трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины.
В документе отмечено расширение Черноморской зерновой инициативы на другие морские порты нашего государства и важность продолжения программы "Зерно из Украины" для усиления глобальной продовольственной безопасности.
С подписанием Совместной декларации на уровне президентов Украины, Литвы и Польши фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия, отмечают в ОП.