Президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда подписали Совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове второго саммита Люблинского треугольника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Совместная декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности в рамках стратегического курса нашего государства по приобретению полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине", - говорится в сообщении.

Также в Совместной декларации высказана поддержка созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, который презентовал президент Украины и подтверждена поддержка создания специального международного трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины.

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В документе отмечено расширение Черноморской зерновой инициативы на другие морские порты нашего государства и важность продолжения программы "Зерно из Украины" для усиления глобальной продовольственной безопасности.

С подписанием Совместной декларации на уровне президентов Украины, Литвы и Польши фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия, отмечают в ОП.