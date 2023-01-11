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В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых россиянами

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В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых россиянами
В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых российскими бенефициарами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Среди них, по данным информационного агентства NADRA.INFO компании, поставляющие металлический титан, каменный уголь, углеводороды, известняки, глину и т.д.

Кроме того, российским захватчиком украдено 63% угольных месторождений страны, 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий на общую сумму более 12 триллионов долларов.

Ряд украинских месторождений россияне контролировали напрямую, или через номинальных владельцев (в том числе и в оффшорных юрисдикциях) задолго до нападения РФ в феврале 2022 г. На начало 2023 года часть добывающих предприятий уже вывела российских бенефициаров из состава владельцев.

Ниже представлен список компаний в хронологической последовательности: первыми указано бенефициаров, которых первыми вывели из реестров, или появилась запись о смене страны регистрации:

В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых россиянами 01

Напомним, Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, который контролирует ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежелевский карьер".

Также ожидается решение ВАКС в деле о конфискации активов российского миллиардера Михаила Шелкова, основного бенефициара и члена совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российской ПАО "Корпорация ВСМПО - Ависма" по поводу его украинских компаний ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", ООО "Инвестагро", ООО "ВСМПО Титан Украина" и ООО "Тай-Минералс".

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  • Alex Bylim acfe5d4d
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  • Герхард
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