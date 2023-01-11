Люди, имеющие гражданство РФ, не должны иметь украинского - пусть живут в России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы, имеющие гражданство РФ, не должны иметь украинского гражданства, добавив: "Пусть живут в России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно - РФ, если они его также имеют. Я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо", - заявил Зеленский на пресс-конференции с главами Литвы и Польши во Львове в среду.

Так президент ответил на вопрос прессы о том, каких решений относительно лишения украинского гражданства ждать впереди на фоне недавней приостановки гражданства четверых народных депутатов Украины, включая Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

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Отвечая на вопрос, на каком основании происходила процедура лишения гражданства указанных лиц, Зеленский отметил, что "часть указанных лиц его лишена именно из-за наличия гражданства других государств в соотвествии с законодательством и согласно Конституции Украины". В то же время он отметил, что не может разглашать всех деталей, которыми СБУ обеспечивают безопасность в Украине.