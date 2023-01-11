В течение 11 января российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию об ударах по территории Украины российскими войсками 11 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре", - отмечается в сообщении.
Также в Генштабе подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.