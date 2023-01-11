Системы ПВО NASAMS для Украины обойдутся Канаде в $307 миллионов

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые Канада закупит у США и безвозмездно передаст Украине, обойдутся в 400 млн канадских дол. (около 307 млн долл. США).

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы рады передать Украине системы противовоздушной обороны наземного базирования после приобретения их у США за примерно 400 млн долл.", - сказала Ананд.

Она отметила, что работает над скорейшей доставкой этого вооружения в Украину. "Для нас это - приоритет, поэтому мы обеспечим их скорейшую доставку", - отметила канадский министр.

По словам Ананд, вместе с пусковыми установками NASAMS, Канада направит также боеприпасы к ним. "Это значит, что доставка может происходить в несколько этапов, и сейчас мы согласовываем все детали. Но я очень решительно настроена доставить помощь в Украину как можно скорее", - подчеркнула она.

Министр добавила, что Канада будет поддерживать Украину "в короткой и длительной перспективе". "Мы рассматриваем все варианты помощи Украине и поддержания нашей преданности союзникам, особенно в НАТО", - подытожила она.

Напомним, вчера Канада объявила о намерении передать Украине системы противовоздушной обороны NASAMS.

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