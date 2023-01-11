Системы ПВО NASAMS для Украины обойдутся Канаде в $307 миллионов
Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы рады передать Украине системы противовоздушной обороны наземного базирования после приобретения их у США за примерно 400 млн долл.", - сказала Ананд.
Она отметила, что работает над скорейшей доставкой этого вооружения в Украину. "Для нас это - приоритет, поэтому мы обеспечим их скорейшую доставку", - отметила канадский министр.
По словам Ананд, вместе с пусковыми установками NASAMS, Канада направит также боеприпасы к ним. "Это значит, что доставка может происходить в несколько этапов, и сейчас мы согласовываем все детали. Но я очень решительно настроена доставить помощь в Украину как можно скорее", - подчеркнула она.
Министр добавила, что Канада будет поддерживать Украину "в короткой и длительной перспективе". "Мы рассматриваем все варианты помощи Украине и поддержания нашей преданности союзникам, особенно в НАТО", - подытожила она.
Напомним, вчера Канада объявила о намерении передать Украине системы противовоздушной обороны NASAMS.