Я полностью отвергаю эти утверждения, - посол в Турции Бондар опроверг поставки в Украину кассетных боеприпасов

Украинский посол в Анкаре Василий Боднар опроверг утверждение о том, что Турция поставляет в Украину кассетные боеприпасы, назвав такую информацию сплетней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский дипломат сказал турецкому информагентству Anadolu.

Комментируя утверждение издания Foreing Policy о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину, Боднар подчеркнул, что международное право запрещает использовать подобные боеприпасы, а Украина придерживается международных норм, в том числе, в ходе вооруженного противостояния с Россией.

"Подобные утверждения готовятся специально, преследуя цель навредить украинско-турецким отношениям, а также формировать негативный международный имидж Украины и Турции", – отметил он.

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Посол предположил, что такая дезинформация может быть "частью российской пропаганды", а Турция и Украина являются "мишенями".

"Я всецело отвергаю эти утверждения, не имеющие ничего общего с действительностью. Эта новость создана в качестве "психологического оружия" с целью ущерба имиджу Турции", - заявил Боднар, назвав информацию издания Foreing Policy не более чем сплетней, далекой от официальных источников.

О том, что Турция отправила Украине первые партии кассетных артиллерийских снарядов DPICM в ноябре 2022 года, сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди чиновников США и Европы.