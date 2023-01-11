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Швейцария отказывается принимать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии

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Швейцария отказывается принимать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии
Федеральный совет Швейцарии 11 января принял решение больше не выдавать шенгенские визы владельцам паспортов, выданных Россией на временно оккупированных территориях Украины и Грузии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об этом информирует Федеральное министерство юстиции и полиции Швейцарии.

Ведомство объясняет, что Швейцария была обязана придерживаться решения об отказе принимать паспорта выданные РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии, которое приняло Европейский союз от 8 декабря 2022 года. Речь идет о выдаче шенгенских виз гражданам с такими документами.

"Европейская комиссия определяет, какие проездные документы больше не принимаются после определенной даты выдачи. Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые уже были гражданами России до этой даты, а также их потомкам, несовершеннолетним или недееспособным лицам", - говорится в заявлении.

Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с 11 января со дня публикации.

16 сентября 2022 года Швейцария приостановила упрощенную выдачу виз россиянам.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Не вижу разницы между кацапами по выданным паспортам. Всё твари шакалы поголовно.
  • MrStepanovM
    Це ху*ня! Дайте дозвіл третім країнам на продаж виробленої у вас зброї! ВЗАГАЛІ не видавайте візи кацапам! Ось чого ми чекаємо!
  • Павло Дудра
    НЕ ПЕРЕБІЛЬШУЙТЕ.

    швейцарія просто ЕТАЛОН.

    ГНИЛОЇ ЄВРОПИ..

    ДЕ "НЕЙТРАЛЬНІСТЬ" ПРИХОВУЄ боягузтво і нікчемність.
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