Замена Суровикина на Герасимова - существенное изменение подхода к войне, - разведка Британии

В среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов назначен командующим "специальной военной операции" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Это важное изменение в подходе российского диктатора Владимира Путина к управлению войной.

В разведке подчеркивают, что назначение Герасимова командующим театром боевых действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним недовольством большинства российских ультранационалистов и военных блогеров, все чаще обвиняющих Герасимова в плохом ведении войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в отличие от Герасимова Суровикин получил широкую популярность в обществе за его поддержку более реалистичного подхода. Теперь, став заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшатся.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

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