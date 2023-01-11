Замена Суровикина на Герасимова - существенное изменение подхода к войне, - разведка Британии
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Это важное изменение в подходе российского диктатора Владимира Путина к управлению войной.
В разведке подчеркивают, что назначение Герасимова командующим театром боевых действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.
"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним недовольством большинства российских ультранационалистов и военных блогеров, все чаще обвиняющих Герасимова в плохом ведении войны", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что в отличие от Герасимова Суровикин получил широкую популярность в обществе за его поддержку более реалистичного подхода. Теперь, став заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшатся.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.