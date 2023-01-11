Шесть ремонтных станций помогли восстановить 100 автомобилей HMMWV, собираем еще на 25 таких машин, - "Вернись живым"

Проект с ремонтными станциями Фонда "Вернись живым" за 3 месяца помог восстановить почти 100 автомобилей HMMWV для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Фонда в фейсбуке.

"Всего за 3 месяца станции технического обслуживания западной автомобильной техники восстановили почти 100 "Хамви", каждый из которых стоит примерно $250 тыс., или в общей сложности $25 миллионов. Речь идет не просто о поцарапанном кузове или замене масла. Почти все восстановленные "Хамви" нуждались в значительных вмешательствах, например, замене двигателя или коробки передач, или комплексном ремонте после подрыва на вражеской мине", - сообщили в Фонде.

Каждая передвижная станция оборудована манипулятором, генератором, компрессором и мобильным шиномонтажем, а также всем необходимым инструментом и удобным рабочим местом. Такой функционал позволяет эффективно и автономно производить ремонт всей номенклатуры западной колесной техники, которую Украина закупает или получает от партнеров.

В перспективе речь идет о тысячах единиц HMMWV или, например, Husky и Bushmaster, которые благодаря таким мастерским можно будет восстановить и вернуть на фронт, где они спасут не одну жизнь украинских воинов, подчеркивают в "Вернись живым".

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Сейчас в ВСУ работают все 6 ранее законтрактованных Фондом станций технического обслуживания. Но по состоянию на сегодняшний день войску необходимы еще 25 таких машин. Тогда каждый ремонтно-восстановительный полк Вооруженных сил будет иметь технический потенциал обслуживать всю имеющуюся в армии колесную технику прямо в зоне боевых действий.

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