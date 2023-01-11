Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят в версию минобороны РФ: "Всем закрывают рты", - BBC

Родственники уничтоженных в украинской Макеевке российских оккупантов не верят в версию минобороны РФ о том, что виноваты сами военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале российской службы BBC, чьи корреспонденты пообщались с семьями уничтоженных оккупантов.

Так, сестра одного из выживших сказала: "Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все ребята в один голос говорят матерям, чтобы не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все здесь понятно и без особого ума. Жаль ребят, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают".

Родственник одного из погибших сообщил BBC, что удивился словам заместителя начальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Сергея Севрюкова, заявившего, что основная причина удара - "массовое использование личным составом телефонов", что позволило украинцам "определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара".

"Правда в том, что они все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а затем их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по Telegram", - говорит он.

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ВВС также отмечает, что российские спецслужбы активно работают с телефонами погибших, чтобы найти доказательства, подтверждающие версию минобороны РФ.

Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке вследствие удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Отмечалось, что русские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.