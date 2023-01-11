Гендиректор МАГАТЭ Гросси снова едет в Украину и Россию договариваться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai.
По его словам, в Украине он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"После этого есть надежда попасть в Москву. Станция украинская, но под российским контролем - это реальность. И я должен работать с обеими сторонами", - отметил он.
"Наша обязанность - защитить станцию. Создание постоянной группы (наблюдателей МАГАТЭ) - это первый конкретный и ощутимый результат нашей деятельности, но мы не можем останавливаться, главное - защитить безопасность станции", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.
Он сказал, что переговоры между Украиной и Россией о зоне безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются. "Эта договоренность не является невозможной, потому что ядерная авария не в интересах никого, даже россиян", - считает он.
Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проводит переговоры по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС в Киеве и Москве. В частности, в декабре сообщалось, что переговоры будут продолжены.