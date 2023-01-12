Российский чиновник Михайлов, добровольцем воевавший против Украины, изнасиловал в Москве корейского мигранта

Заместитель председателя Госкомитета по занятости Якутии, добровольно ушедший в октябре на войну с Украиной, член КПРФ Савва Михайлов внезапно нашелся в гостинице в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут российские СМИ.

Там его обвинил в заманивании номер и изнасиловании эмигрант из Южной Кореи.

В конце декабря Михайлов заявлял, что "временно находится в России по состоянию здоровья" и обещал, что вопрос его дальнейшей службы решится только в середине января. Как он оказался в гостинице в Измайлове – неизвестно.

Обвинение в изнасиловании Михайлов называет "страшной клеветой".

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