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От сердечного приступа в прифронтовой Авдеевке скончалась 6-летняя девочка, - военная администрация

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От сердечного приступа в прифронтовой Авдеевке скончалась 6-летняя девочка, - военная администрация
В прифронтовой Авдеевке Донецкой области сегодня ночью скончалась 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш в телевизионном эфире в среду.

По его данным, в городе, несмотря на критическую ситуацию, постоянные обстрелы, отсутствие света и тепла остаются 2,5 тыс. жителей, среди них – дети.

Как отметил Барабаш, к сожалению, власти никоим образом не могут влиять на упрямо остающихся в разрушенном городе жителей. "За последние две недели никто не уехал из города, никто даже не подал заявок. У нас нет никаких рычагов воздействия. Нет никаких законных оснований для принудительного вывоза детей... Мы говорим с нардепами: решите этот вопрос, примите необходимое законодательство, ведь у нас военное положение... потому что страдают дети", - сказал Барабаш.

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  • Alex Bylim acfe5d4d
    Я ******* з нашої влади, ладно пєнси все життя там але діти, ****, влада повинна вивозити дітей в людські умови і давати підтримку. ****** зелень і всі хто за неї голосував
  • Виктор Дийнега
    Никаких переговоров с русскими фашистами. Просить у запада оружие чтобы каждому кацапу свинца в прожорливую пасть напихать столько - чтобы они больше никогда в истории не желали войны.
  • Яр Холодний
    Підстава яка? А якщо під час вивезення дитина загине - теж "розстрілювать"? КОГО САМЕ? Батьків що погодилися на евакуацію чи волонтерів що вивозять? У нас люди з блокади з дітьми пробували втекти - їх розстріляли в полі А ті хто залишився в місті - живі Це вже справа випадку! Моєму внуку повезло - але добу (поки їх вивозили на Київ) душа була "не на місці" Головою думать теба трохи
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