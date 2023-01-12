От сердечного приступа в прифронтовой Авдеевке скончалась 6-летняя девочка, - военная администрация

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области сегодня ночью скончалась 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш в телевизионном эфире в среду.

По его данным, в городе, несмотря на критическую ситуацию, постоянные обстрелы, отсутствие света и тепла остаются 2,5 тыс. жителей, среди них – дети.

Как отметил Барабаш, к сожалению, власти никоим образом не могут влиять на упрямо остающихся в разрушенном городе жителей. "За последние две недели никто не уехал из города, никто даже не подал заявок. У нас нет никаких рычагов воздействия. Нет никаких законных оснований для принудительного вывоза детей... Мы говорим с нардепами: решите этот вопрос, примите необходимое законодательство, ведь у нас военное положение... потому что страдают дети", - сказал Барабаш.

Смотрите: Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману.. ФОТОрепортаж