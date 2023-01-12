Дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск препятствуют РФ проводить наступательные операции, - ISW

Неспособность оборонно-промышленной базы преодолеть дефицит боеприпасов будет препятствовать возможности войск РФ поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимальным показателем с 24 февраля 2022 года.

В отчете ISW предположили, что российские войска, возможно, уменьшили обстрелы в результате сокращения поставок или, возможно, пересматривают свою тактику. Ведь исчерпали свои запасы 122 мм и 152 мм калибра и другие резервы летом 2022 года, предполагая, что чрезмерные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.

"РФ теперь должен опрокидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", - отмечают специалисты.

В Институте изучения войны добавляют: "В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск серьезно препятствуют проведению наступательных операций".

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