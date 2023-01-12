Россияне в Донецкой области мобилизуют людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета, - Центр национального сопротивления

На оккупированной территории Донецкой области захватчики мобилизуют людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Из-за сопротивления местным оккупантам все труднее находить мужчин для мобилизации. Но кремлевское руководство выставляет нормы, которые необходимо выполнить. Поэтому так называемые военкоматы мобилизуют людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета", говориться в сообщении.

По информации нашего подполья, на временно оккупированных территориях Донбасса принудительно мобилизуют людей с инвалидностью. Их берут на должности водителей. Мобилизированные же используются в сухопутных подразделениях оккупационных войск.

Также читайте: В России запретили выезд из страны военнообязанным, в том числе частично пригодным к службе, - ГУР