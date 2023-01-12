ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области и 2 - в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 11 января по поводу российского вторжения.

Начались триста двадцать третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных ударов. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по другим локациям.

Сохраняется опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группирований противника не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововасильевка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы Двуречьного, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки – Луганской.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Терны в Харьковской области, а также Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещевка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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На Новопавловском направлении под огневое поражение попали Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавни Запорожской области и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.

Вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, российские захватчики соорудили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого использовались под полевой госпиталь.

Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новообразованные так называемые частные военные компании "щит" и "русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки наши военные сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "орлан-10".

Наши ракетчики и артиллеристы атаковали вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.