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В Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные ЧВК "Русич" и "Щит", - Генштаб

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В Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные ЧВК "Русич" и "Щит", - Генштаб
Оккупанты в Крыму набирают наемников в вновь созданные ЧВК, предпочтение отдается бывшим военнослужащим и силовикам, в частности офицерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 11 января относительно российского вторжения.

"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные так называемые частные военные компании "щит" и "русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете - офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вербует наемников на Балканах, - Центр национального сопротивления

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    "Сруciч" і "Shit". Коротше, чергове м'ясо.
  • Яр Холодний
    Так може усі оці "приватні військові компанії" об"єднать у спільний "концерн"? І назвать його - "ЗАТИЧКА"!!! Бо цими "вагнерами", "щитам", русичами" і іншими "призраками", тільки й затикають дірки у путінських "пройобах"!
  • Super Gut
    Чим більше кримської гарматної вати утилізують на війни, тим краще буде для України після повернення півострова.
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