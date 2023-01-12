Общие боевые потери РФ с начала войны – около 113 390 человек, 276 вертолетов, 3094 танка, 2082 артсистемы, 6159 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 12 января 2023 года составляют примерно 113 390 человек.