Оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Харьковщины, - ОВА

За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, из минометов и артиллерии оккупанты обстреливали Гурьев Казачок, Стрелку, Старицу, Огиревце, Волчанск, Вильчу и Новомлинск.

"На Купянском направлении враг в очередной раз наносил удары по Двуречью, Купянске, Кисловке, Табаевке и другим населенным пунктам. В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Наши Вооруженные Силы Украины удерживают позиции и продолжают защищать Харьковщину. Верим в ВСУ", - резюмирует глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: в Купянске артснаряд попал в жилой дом. ФОТО