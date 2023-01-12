Оккупанты 90 раз обстреляли Херсонщину, погиб 1 человек, 5 человек получили ранения, - ОВА
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Российские захватчики за прошедшие сутки обстреливали Херсонщину из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты 90 раз обстреляли территорию Херсонщины. Гали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон россияне обстреляли 27 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 5 человек получили ранения.