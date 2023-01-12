Россияне готовятся к новой массированной ракетной атаке, - ОК "Південь"

ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику при следующем обстреле.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

По ее словам, активизация деятельности вражеских беспилотников свидетельствует о подготовке РФ к новой комбинированной атаке: они будут использовать и дроны, и ракеты.

"Учитывая, что после переснаряжения, после массированной ракетной атаки враг, как правило, использует 10-12 или 14 дней, можем говорить, что мы как раз находимся накануне повторения такой массированной атаки", - добавила представительница ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне, вероятно, ожидают улучшения погоды и готовят корабли-ракетоносители к атаке, - ОК "Південь"