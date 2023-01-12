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Россия усилила десантниками оборону вокруг Соледара и Кременной, - разведка Великобритании

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Россия усилила десантниками оборону вокруг Соледара и Кременной, - разведка Великобритании
Россия усилила свою оборону в районе Соледара и Кременной воздушно-десантными войсками.

Об этом сообщило в Твиттере Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной в Луганской области.

С начала января 2023 г. Россия почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантных войск) для усиления линии фронта в районе Кременной после того, как оценила этот сектор как очень уязвимый.

До ноября 2022 г. Россия задействовала почти весь развернутый состав НДС как долгосрочные наземные войска вдоль линии фронта в районе Херсона.

"Теперь, передислоцированные на Донбасс и юг Украины, командиры, вероятно, пытаются использовать ВДВ в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью как в отношении элитных сил быстрого реагирования", - считает разведка Британии.

Смотрите: Артиллеристы уничтожают группу вражеской пехоты вблизи Соледара. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Щоб ці виродки там окачурились від морозу та від нашої зброї.
  • Олександр САТ РЕМ
    Так рассєя - тюрьма народів. Там всі "зк"
  • Історик Воєнрук
    Тобто,це ті десантники,яким дали безкарно евакуюватись з Херсонщини? Хто би міг подумати,що вони опиняться на Донбасі? Звісно,крім тих,що в тємє.
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