ВСУ овладеют танками Leopard за считанные недели, - Данилов

Украинские защитники в считанные недели освоят танки Leopard.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы в непростом положении", – объяснил он.

Данилов заверил, что касается танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, процесс освоения будет происходить "очень и очень быстро".

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