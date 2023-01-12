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ВСУ овладеют танками Leopard за считанные недели, - Данилов

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ВСУ овладеют танками Leopard за считанные недели, - Данилов
Украинские защитники в считанные недели освоят танки Leopard.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы в непростом положении", – объяснил он.

Данилов заверил, что касается танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, процесс освоения будет происходить "очень и очень быстро".

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Топ комментарии

  • валерий коренев 41e3634f
    А вот люська освоил бы за пол часа, он у нас что на язык мастеровитый, что и на руки пианиста-онаниста!!!
  • Прощай немытая раССея
    Танкісти опанують швидко, але механіки - це зовсім інша справа і терміни....
  • Герхард
    Доволі провінційно-самовпевнена заява (було б дивно, якщо б неосвідчена людина сказала щось інше).
    Навчиттся іздити та стріляти - це не означає повноцінне освоєння.

    Навчитися експлуатації техніки згідно інструкцій та правил - це набагато важче та довше. Але саме це і треба робити. Бо від поламаної техніки толку мало.
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