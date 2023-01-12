Данилов о поставках Польшей танков Leopard в Украину: Речь не о капле в море, а о начале

Решение Польши о передаче Украине роты "Леопардов" в рамках международной коалиции не является каплей в море. Это ознаменовало начало снабжения украинцев тяжелых западных танков.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас… чтобы был кто-то в начале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши – это очень важное шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", - отметил Данилов.

В свою очередь он напомнил, что Украина просила танки еще летом, а сейчас пришло время, когда начнется их получение.

"Сколько их будет? Главное, что они начали предоставлять, а потом все партнеры будут вовлекаться в процесс, их будет достаточно для того, чтобы победить врага на поле боя", - подытожил Данилов.

Ранее сообщалось, что Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.

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