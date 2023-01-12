Назначение Герасимова – это повышение Россией ставок на войне, - Данилов

Назначение начальника российского Генштаба ВС Валерия Герасимова командующим объединенным группированием войск в Украине свидетельствует о том, что Россия повышает ставки на войне.

Об этом сообщил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В России сейчас происходят определенные кадровые процессы. Со вчерашнего дня есть внутренние споры между этими армиями, устраняют представителей Пригожина и Кадырова, имеется в виду Суровикин. Там происходят определенные процессы, и это только начало. Ситуация связана с тем, что они достраивают" так называемое катехонское государство, которое должно быть истиной в последней инстанции, и только они знают, как бороться со злом.

Подобные кадровые перестановки, отметил секретарь СНБО, свидетельствуют о внутреннем конфликте между российскими силовиками и военными. Со временем подобные противоречащие могут перерасти в противостояние между главными лидерами.

"Не надо забывать, что Герасимов – это руководитель Генштаба, это повышение ставок на этой войне. Два-три месяца последующие будут решающими. И второе дело – использование Кадырова и Пригожина. После того, как они стали не нужны, их подвинули, и никто их спрашивать не будет. Внутренние споры будут только обостряться и вопрос, когда в рамках Садового кольца начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР", - заявил Данилов.

По его мнению, ситуация в РФ достаточно шаткая, а борьба за власть может начаться, если российский диктатор Владимир Путин даст слабину.

"Потому что там на сегодняшний день существует 3,5 армии - армия Кадырова, армия Пригожина, отдельно армия Вооруженных сил РФ, которые не уважают ни Кадырова, ни Пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. В России начнется война за власть" , вы видите состояние здоровья Путина, человек очень болен. Как только он будет ослабевать, начнется выяснение отношений", - подытожил секретарь СНБО.

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