Польша будет стремиться к тому, чтобы союзники дали Украине больше танков стандарта НАТО, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что будет стремиться к тому, чтобы союзники предоставили Украине больше танков Leopard.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает канцелярия Дуды.

"Мы решили, что готовы передать роту танков Leopard II в рамках международной коалиции. Мы будем стремиться к тому, чтобы эта коалиция была сформирована несколькими странами, которые предоставят больше танков", - отметил польский лидер.

"Мы хотим, чтобы оружие стандарта НАТО создало железную стену защиты от российской агрессии", - добавил Дуда.

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