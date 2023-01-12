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Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, поскольку растягивать войну надолго уже не позволяют внутренние проблемы в стране, - Данилов

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Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, поскольку растягивать войну надолго уже не позволяют внутренние проблемы в стране, - Данилов
К настоящему времени в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", хотят отчитаться о каких-либо успехах за год войны.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", - сказал он.

При этом по словам Данилова, в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты".

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", - предположил он.

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