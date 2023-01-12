Полное разминирование Украины может занять более 5 лет, - Монастырский

Пиротехники ГСЧС разминируют ежедневно около 50 гектаров.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Более 30% территории Украины на сегодняшний день являются загрязненными. Интенсивность загрязнений по международным показателям является самой высокой со времен Второй мировой войны. Это и разнообразные ловушки, которые применяют российские наемники и пиротехники. Это и ловушки для гражданского населения. ... На сегодня мы двигаемся, около 40 гектаров в день, пиротехи ДСНС проходят такую территорию.

Соответствующие специалисты Нацполиции разминируют помещения и дома в населенных пунктах, которые деоккупированы. И мы сейчас оцениваем первый этап разминирования продолжительностью от 1 до 3 лет с момента деоккупации населенного пункта. А полное разминирование, особенно разминирование рек и лесополос, займет длительное время, которое может превышать и 5 лет", – пояснил министр.

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